Amazon sconta del 33% uno Smart TV QLED 4K di Hisense

Andando oltre agli sconti Amazon su iPhone 14, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dal popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha messo in offerta, tra gli altri prodotti, uno Smart TV QLED di Hisense che dispone di risoluzione 4K.

Più precisamente, il prezzo a cui viene proposto il modello Hisense 65E78HQ è adesso pari a 599 euro su Amazon Italia. Dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il costo del televisore era di 899 euro. Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 33%.

Ciò a cui si fa riferimento, a conti fatti, è dunque uno sconto di 300 euro. Capite bene insomma che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di un certo calibro, che non vada però a "infrangere" determinate barriere in termini di prezzo. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon Italia.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Hisense 65E78HQ, quest'ultima include un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart che ci si aspetta da una soluzione VIDAA. Potrebbe per il resto interessarvi anche consultare il portale ufficiale di Hisense, visto che quest'ultimo mette maggiormente in evidenza le specifiche del prodotto.