Amazon sconta del 34% uno Smart TV Samsung QLED 4K uscito nel 2023

Andando oltre allo sconto Amazon su uno Smart TV TCL, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede alle offerte lanciate dal noto store e-commerce in ambito di televisori. Infatti, è stato dato il via, ad esempio, anche a uno sconto non di poco conto su uno Smart TV QLED di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE50Q60CAUXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 519 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato per portarsi a casa il televisore ammonterebbe a 789,99 euro.

In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 34%, ovvero a conti fatti risulta possibile usufruire di uno sconto di 270,99 euro. Capite bene, insomma, che si potrebbe potenzialmente trattare di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore smart, considerando anche che il modello coinvolto è uscito nel 2023 (dunque non risulta troppo datato). Inoltre, non si passa per rivenditori, dato che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

In ogni caso, le caratteristiche tecniche di Samsung QE50Q60CAUXZT comprendono un pannello con diagonale di 50 pollici con risoluzione 4K. Non mancano per il resto tutte le funzioni smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma per maggiori indicazioni potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Samsung.