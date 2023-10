Amazon sconta del 34% un TV Samsung Crystal UHD 2023 da 43 pollici

Andando oltre allo sconto Amazon su un TV Samsung 8K, vale la pena dare un'occhiata anche ad altre iniziative avviate in ambito Tech dalla popolare catena. A tal proposito, si fa notare un'offerta su un televisore Samsung Crystal UHD del 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto lanciato dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Samsung UE43CU8570UXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 429 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato sarebbe di 649 euro, ovvero che di mezzo c'è un possibile risparmio del 34%.

In parole povere, a conti fatti, si fa riferimento a uno sconto di 220 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualcuno. Questo anche considerando il fatto che si tratta di un modello di televisore approdato sul mercato nel corso del 2023 (e dunque tutto sommato di recente uscita). Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung UE43CU8570UXZT, troviamo un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, ma per maggiori dettagli sul prodotto potreste voler approfondire direttamente quanto indicato sul portale ufficiale di Samsung.