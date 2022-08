Amazon sconta del 35% l'aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light

Non sono disponibili unicamente sconti su portatili Acer su Amazon, in quanto il noto portale e-commerce è sempre pronto a mettere in offerta miriadi di prodotti di vario tipo. A tal proposito, è stata lanciata un'iniziativa promozionale non male sull'aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light.

Ora infatti il prodotto viene proposto a 97,99 euro tramite rivenditori. Il prezzo dell'aspirapolvere solitamente sarebbe di 149,99 euro, stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web dell'azienda di Andy Jassy, ergo c'è uno sconto del 35%. In parole povere, un rapido calcolo consente di comprendere che è possibile risparmiare 52 euro.

La proposta dei rivenditori di Amazon Italia potrebbe rivelarsi interessante anche per via di quanto offerto dagli altri principali store online. Infatti, approfondendo le iniziative promozionali lanciate sul prodotto da questi ultimi, abbiamo notato che da MediaWorld il prezzo dell'aspirapolvere è di 99,99 euro. Lo stesso vale per il portale ufficiale di Xiaomi, dato che anche in questo caso il prodotto viene proposto a 99,99 euro.

Ancora più interessante l'offerta di Unieuro, che grazie alla classica iniziativa del 5% di sconto extra direttamente in carrello fa scendere il prezzo finale a 94,99 euro. Insomma, ci sono parecchie promozioni attive sul prodotto al momento in cui scriviamo e risultava dunque intrigante mettervi a conoscenza di questa possibilità.