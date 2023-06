Amazon sconta del 35% il tablet Samsung Galaxy Tab S8: niente male

Non ci sono solamente iniziative relative all'Amazon Prime Day 2023 ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech in questo periodo. Infatti, sul noto portale e-commerce si fa notare, ad esempio, anche uno sconto relativo al tablet Samsung Galaxy Tab S8.

A tal proposito, quest'ultimo modello viene adesso venduto a un prezzo pari a 584,19 euro mediante la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Da quest'ultima apprendiamo che in precedenza il costo era di 899 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 35%.

In parole povere, a conti fatti, lo sconto è di 314,81 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un tablet di una certa fascia, considerando anche che si tratta di un modello legato al 2022 (e che non va dunque troppo in là coi tempi). Inoltre, il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon (dunque non si passa per rivenditori).

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S8, il modello Wi-Fi proposto da Amazon al succitato prezzo è quello da 8/128GB. Si fa chiaramente riferimento alla versione italiana del tablet. In ogni caso, potreste voler approfondire anche direttamente il portale ufficiale di Samsung per maggiori dettagli sulle caratteristiche del dispositivo.