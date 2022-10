Amazon sconta del 36% il mouse 2022 SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx

Va bene: forse lo sconto Amazon sull'aspirapolvere da tavolo non è propriamente legato a "stretto giro" al mondo gaming (ma quanto è bello per un appassionato scoprire queste cose). Ritorniamo dunque sul portale di Andy Jassy e soci per uno sconto su un prodotto diverso: il mouse da gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx (2022).

Ebbene, il prodotto viene adesso proposto a 69,99 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione italiana di quest'ultimo sito Web e-commerce, precedentemente il prezzo del mouse ammontava a 109,99 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 36%, ovvero lo sconto è di 40 euro.

Tra le varie caratteristiche indicate su Amazon in merito al mouse, quest'ultimo viene definito come "super leggero" (68 grammi) e con un design "resistente all'acqua". Per quel che concerne il resto, viene anche esplicitato che la durata stimata della batteria è di 200 ore. Insomma, secondo il produttore è possibile effettuare parecchie sessioni di gaming in wireless ("doppia connettività tramite 2,4 GHz progettata per il gaming e Bluetooth 5.0 multifunzione"). Non manca tra l'altro la possibilità di ricaricare il dispositivo tramite USB Type-C.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un mouse di questo tipo per il proprio computer da gaming. Questo anche considerando il fatto che non siamo riusciti a scovare questo preciso modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, la promozione di Amazon può rivelarsi potenzialmente intrigante anche in termini di disponibilità.