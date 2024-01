Amazon sconta del 36% uno Smart TV Sony dal prezzo interessante

Mentre gli appassionati di tecnologia tengono d'occhio lo sconto Amazon su un TV Sony 2023, sul popolare portale e-commerce continuano a comparire iniziative promozionali potenzialmente interessanti per più di qualcuno. Tra queste rientra uno sconto su un altro Smart TV Sony, questa volta low cost.

Approfondendo maggiormente quanto proposto nell'ambito dell'iniziativa promozionale avviata nel contesto della versione italiana del portale della società di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA KD-32W800 viene adesso venduto a un prezzo di 288 euro. Dal sito Web di Amazon Italia si apprende che generalmente il costo consigliato ammonterebbe a 449 euro.

A conti fatti, si possono insomma risparmiare 161 euro, per uno sconto del 36%. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore appartenente alla fascia sotto i 300 euro. Questo anche perché non si passa per rivenditori, visto che il modello coinvolto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche di Sony BRAVIA KD-32W800, il televisore presenta un pannello da 32 pollici con risoluzione HD Ready (1.366 x 768 pixel). Non si tratta dunque probabilmente di una soluzione per tutti, ma le funzionalità smart di base non mancano e potreste magari voler consultare il portale ufficiale di Sony per maggiori dettagli sulle specifiche.