Amazon sconta del 38% uno Smart TV Samsung Crystal UHD da 50 pollici

Non ci sono solamente offerte Amazon su TV LG OLED per il weekend. Infatti, il popolare negozio e-commerce ha avviato un ampio numero di iniziative promozionali relative al mondo della tecnologia, tra cui uno sconto importante su uno Smart TV Samsung Crystal UHD.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Samsung UE50CU8570UXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 499 euro. Stando a quanto si apprende dallo store e-commerce, usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 799 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto del 38%.

Più precisamente, basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è di mezzo un possibile risparmio di 300 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello di televisore approdato sul mercato nel 2023 (e dunque di recente uscita).

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung UE50CU8570UXZT, quest'ultima include un pannello con diagonale di 50 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzionalità smart che ci si possono aspettare da un televisore di questo tipo. Potrebbe però interessarvi consultare direttamente il portale ufficiale di Samsung per maggiori dettagli, dato che in quest'ultimo vengono indicate in modo più ampio le specifiche.