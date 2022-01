Amazon sconta 4 smart TV 4K DVB-T2 Sony anche al minimo storico, ci sono due esclusive

Nella giornata odierna abbiamo trattato gli sconti Amazon su iPhone 13 da 128 gigabyte, eppure la Befana porta con sé anche altre promozioni allettanti. In particolare parleremo di seguito di 4 smart TV 4K DVB-T2 Sony in offerta, tra cui due esclusive 2021 e alcuni minimi storici.

Sconti Amazon su smart TV 4K DVB-T2 Sony

Sony BRAVIA KD-32W800 - Smart TV 32 pollici, HD Ready LED, HDR, Android TV (Modello 2021) [Classe di efficienza energetica F]: 357,46 Euro

Sony BRAVIA KD-43X85JP - Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro

Sony BRAVIA KE-55XH90P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD Full Array LED, HDR, con Android TV e controllo vocale (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 889 Euro

Sony Bravia OLED KE-55A8P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1.199 Euro

Tutti i televisori citati possono essere acquistati a rate con Cofidis o piano proposto dalla società di Seattle, mentre la consegna avverrà gratuitamente nel caso dei clienti abbonati a Prime. Al prezzo più basso di sempre sono proposti, per l’esattezza, i TV Sony Bravia KD-43X85JP e Sony Bravia OLED KE-55A8P. In assenza di tempistiche esatte relative alla chiusura delle offerte, consigliamo infine di effettuare l’acquisto il più rapidamente possibile per non perderle.

