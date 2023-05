Amazon sconta del 40% il prezzo del TV Samsung Lifestyle The Frame

Andando oltre all'offerta Amazon su Huawei MateBook 16s, è arrivato il momento di soffermarsi su un altro sconto avviato dal noto portale e-commerce in ambito Tech. In particolare, ciò a cui si fa riferimento è un'iniziativa promozionale relativa a un TV Samsung Lifestyle The Frame.

Scendendo maggiormente nel dettaglio relativamente a quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, ora il modello Samsung Lifestyle TV The Frame QE32LS03BBUXZT viene proposto a un prezzo pari a 359,25 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo del televisore sarebbe di 599 euro, quindi il possibile risparmio è del 40% in questo contesto.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che, a conti fatti, lo sconto è di 239,75 euro. Potrebbe trattarsi potenzialmente di un'occasione "ghiotta" per chi è alla ricerca di una soluzione di questo tipo, considerando anche il design tipico della serie The Frame di Samsung. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il televisore viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Samsung QE32LS03BBUXZT, quest'ultima comprende un pannello QLED da 32 pollici con risoluzione Full HD, così come non mancano tutte le funzionalità smart del caso (e ovviamente il supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre). Per maggiori dettagli sul prodotto, però, potrebbe interessarvi consultare direttamente il portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo si scende ulteriormente nel dettaglio delle specifiche.