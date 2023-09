Amazon sconta del 40% un televisore LG B3 2023 da 55 pollici

Non ci sono solamente gli sconti Amazon sugli Echo Show 8 a poter attirare l'attenzione sulle offerte lanciate in ambito Tech dal ben noto store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha avviato anche una promozione relativa a un televisore LG B3 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale del ben noto store e-commerce, il modello LG B3 2023 viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.198,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato sarebbe di 1.999 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 40%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 800,01 euro. Capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione potenzialmente intrigante per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel 2023 (e dunque di recente uscita).

Per il resto, guardando alla scheda tecnica del televisore LG B3 coinvolto, troviamo un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Di mezzo c'è poi il classico sistema operativo webOS 23, quindi non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Si fa inoltre riferimento al supporto all'HDMI 2.1, ma potreste voler approfondire la questione di vostro pugno, anche mediante quanto indicato dall'annuncio Amazon.