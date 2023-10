Amazon sconta sotto i 400 euro un TV Samsung Lifestyle del 2023

Non sono disponibili solamente gli sconti Amazon su Fire TV Stick in questo inizio ottobre 2023. Infatti, sul noto portale e-commerce risultano attive un buon numero di promozioni in ambito Tech, tra cui un'offerta non di poco conto su un televisore Samsung Lifestyle del 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE32LS03CBUXZT viene proposto a un prezzo pari a 382,89 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il prezzo consigliato del televisore ammonterebbe a 459,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 17%.

A conti fatti, insomma, si fa riferimento a uno sconto di 77,10 euro. Capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello di televisore approdato sul mercato nel 2023 (e dunque di recente uscita). Inoltre, il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare per rivenditori (attenzione però al fatto che la piattaforma e-commerce può aggiornare rapidamente gli annunci). Va detto che al momento in cui scriviamo le unità disponibili sono limitate.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE32LS03CBUXZT, troviamo un pannello da 32 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Al netto poi delle peculiarità della gamma Samsung Lifestyle, risultano presenti le classiche funzioni smart. Per tutti i dettagli del caso, potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Samsung.