Amazon sconta del 41% la chiavetta USB Exodia di Kingston

Andando oltre all'offerta Amazon su iPhone 14, vale la pena soffermarsi anche su altre promozioni lanciate nell'ambito del ben noto store e-commerce. Infatti, tra le varie iniziative promozionali avviate in questo contesto, troviamo uno sconto importante sulla chiavetta USB Exodia di Kingston.

Più precisamente, la Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM viene ora proposta, nella versione da 128GB, a un costo pari ad appena 9,49 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si apprende dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, usualmente il costo consigliato per il prodotto sarebbe di 15,99 euro. Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 41%.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Tra l'altro, da Amazon è possibile selezionare altri tagli. Infatti, al netto della colorazione rossonera da 128GB coinvolta nella succitata promozione, è possibile selezionare anche una variante nerazzurra da 64GB (venduta a 6,90 euro) e una versione da 256GB (proposta a 19,39 euro).

Se cercate invece due chiavette USB separate da 64GB (per un totale di 128GB), potreste voler dare un'occhiata all'annuncio che propone questa soluzione a un costo di 11,45 euro. Insomma, c'è anche una certa possibilità di scelta.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!