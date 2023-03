Amazon sconta del 43% uno Smart TV LG QNED da ben 75 pollici

Non ci sono solamente sconti Amazon su TV Samsung a tenere alta l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia. Infatti, sul ben noto portale e-commerce risultano disponibili molte altre iniziative promozionali. A tal proposito, c'è anche un'offerta su uno Smart TV QNED LG dall'ampia diagonale.

Più precisamente, il modello LG 75QNED816QA viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.299 euro su Amazon. Dalla versione italiana del popolare portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, si apprende che precedentemente il costo del prodotto era pari a 2.299 euro. Ciò a cui si fa riferimento è dunque uno sconto del 43%.

Questo significa che, a conti fatti, il risparmio è di 1.000 euro. Vale la pena notare che il televisore coinvolto è già stato al centro di altre iniziative promozionali in passato, ma questa potrebbe essere l'occasione per chi si è perso i precedenti periodi di offerte. Questo anche considerando che si tratta di un prodotto approdato sul mercato nel corso del 2022, dunque non troppo tempo fa.

Per il resto, vale la pena notare che la scheda tecnica di LG 75QNED816QA comprende un ampio pannello da 75 pollici con risoluzione 4K, così come non mancano alcune funzionalità legate all'HDMI 2.1, che potrebbero fare gola ai videogiocatori. In ogni caso, per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche complete, potreste voler fare riferimento al sito Web ufficiale di LG, in cui si scende maggiormente nel dettaglio del tutto.