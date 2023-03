Amazon sconta del 43% un TV LG NanoCell 4K da 75 pollici: pochi pezzi

Andando oltre all'offerta Amazon su iPhone 12, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate contestualmente al ben noto portale e-commerce. Infatti, quest'ultimo propone in offerta anche un televisore NanoCell di LG dall'ampia diagonale.

Più precisamente, il modello LG 75NANO766QA viene adesso proposto a un prezzo pari a 973 euro su Amazon. Stando a quanto si può leggere nella versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 1.699 euro. Questo significa essenzialmente che c'è un possibile risparmio del 43%.

A conti fatti, insomma, lo sconto che viene proposto da Amazon è pari a 726 euro. Non male per un modello di televisore approdato sul mercato nel corso del 2022, dunque non troppo tempo fa. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, considerando che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon. Attenzione però al fatto che, al momento in cui scriviamo, il numero di pezzi disponibili è limitato.

In ogni caso, la scheda tecnica di LG 75NANO766QA comprende un pannello con diagonale di 75 pollici e risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, compreso il supporto agli assistenti vocali Google Assistant e Alexa. In ogni caso, ciò che potreste voler fare per approfondire al meglio le caratteristiche tecniche del televisore è consultare il sito Web ufficiale di LG, dato che in quest'ultimo sono presenti maggiori indicazioni in tal senso.