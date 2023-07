Amazon sconta del 43% Xiaomi Smart Air Purifier Compact

Andando oltre alle offerte Amazon su Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, vale la pena soffermarsi anche su altri sconti lanciati dal popolare portale e-commerce in ambito Tech. Infatti, nel contesto di quest'ultimo è stata avviata un'offerta su Xiaomi Smart Air Purifier Compact.

Più precisamente, la versione italiana del sito Web ufficiale legato all'azienda di Andy Jassy propone ora il prodotto a un costo pari a 85,89 euro. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il prezzo consigliato di Xiaomi Smart Air Purifier Compact sarebbe di 149,99 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 43%.

Non serve dunque effettuare chissà quale complicato calcolo per comprendere che di mezzo c'è uno sconto di 64,10 euro. Capite bene che potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un purificatore d'aria. Tra l'altro, si fa notare il fatto che il prodotto venga venduto e spedito direttamente da Amazon, visto che in questo modo non si deve nemmeno passare per rivenditori.

In ogni caso, se ve lo state chiedendo, certo: si tratta di un prodotto smart, in quanto di mezzo c'è la possibilità di controllare il dispositivo mediante la classica applicazione Mi Home/Xiaomi Home. Se state cercando maggiori dettagli sul tutto, però, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Xiaomi, visto che in quest'ultimo vengono esplicitate ulteriormente le funzionalità.

