Amazon sconta del 44% uno Smart TV Samsung Neo QLED 4K

Non sono disponibili solamente offerte su laptop MSI su Amazon. Infatti, in quest'ultimo e-commerce risultano attive molteplici iniziative promozionali, relative anche ad altre tipologie di prodotti Tech. A tal proposito, è stato avviato uno sconto importante su uno Smart TV Neo QLED di Samsung.

Più precisamente, scendendo nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del popolare portale e-commerce di Andy Jassy e soci, il modello Samsung QE43QN90BATXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 779,99 euro. Da Amazon si apprende che precedentemente il costo del televisore ammontava a 1.399 euro, quindi ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 44%.

A conti fatti, insomma, lo sconto è di 619,01 euro. Capite bene che potrebbe quindi potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di un certo calibro, tra l'altro approdato sul mercato non troppo tempo fa. Si tratta infatti di un modello legato al 2022, che viene venduto e spedito direttamente da Amazon (senza passare per rivenditori).

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung QE43QN90BATXZT, troviamo un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, come d'altronde ci si aspetta da un modello di questo tipo. Se siete interessati al tutto, però, potreste voler fare riferimento anche direttamente al portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo vengono approfondite maggiormente le specifiche del televisore.