Amazon sconta del 44% uno speaker Bluetooth waterproof di Sony

Dopo aver trattato l'offerta Amazon sulle cuffie da gaming Lamborghini, vale la pena tornare a dare un'occhiata a quanto proposto in ambito di sconti Tech dal ben noto portale e-commerce. Infatti, tra le varie iniziative promozionali lanciate si fa notare uno sconto su uno speaker Bluetooth waterproof di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, adesso il prezzo a cui risulta possibile portarsi a casa il prodotto è di 66,99 euro. Da Amazon Italia si apprende invece che generalmente il costo consigliato sarebbe di 120 euro. In parole povere, si fa riferimento a uno sconto del 44%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che risulta possibile risparmiare 53,01 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di uno speaker Bluetooth di un certo calibro da portare con sé nel periodo estivo. In ogni caso, il costo coinvolto è disponibile per la colorazione Nera del prodotto.

Va infatti detto che le altre colorazioni della cassa Sony SRS-XB23 non risultano disponibili attualmente oppure vengono vendute a prezzi ben più alti mediante rivenditori. Per il resto, se siete interessati ad approfondire ulteriormente il prodotto coinvolto, potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Sony, visto che in quest'ultimo viene approfondito maggiormente lo speaker Bluetooth in questione.