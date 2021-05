Amazon sconta fino al 45% diversi smartphone Samsung e Oppo

Amazon questo weekend sta proponendo due TV a marchio Samsung e LG in sconto, ma nel vastissimo catalogo del colosso dell’e-commerce appaiono anche molteplici smartphone firmati OPPO e Samsung con tagli fino al 45% rispetto al prezzo di listino: ecco tutti i modelli interessati, per soddisfare ogni cliente alla ricerca di un telefono nuovo.

Sconti Amazon su smartphone OPPO e Samsung

OPPO A52 Smartphone , 192 g, Display 6.5" FHD + LCD, 4 Fotocamere 12 MP, RAM 4 GB + ROM 64 GB Espandibile, Batteria 5000 mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, Versione Italiana, Twilight Black: 137,19 Euro (199 Euro)

OPPO Find X2 Lite Smartphone , Display 6.4'' AMOLED, 4, Fotocamere,128GB NON Espandibili, RAM 8GB, Batteria 4025mAh, Single Sim, 2020 [Versione italiana], Moonlight black: 273,90 Euro (499 Euro)

Samsung Galaxy M11 , Smartphone, Display 6.4" HD+ TFT, 3 Fotocamere, 32GB Espandibili, RAM 3GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 2020, Nero: 138,82 Euro (169,90 Euro)

Samsung Galaxy A21s , Smartphone, Display 6.5" HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 192 g, Nero (Black): 160,97 Euro (209,90 Euro)

Samsung Galaxy A51 Smartphone, Display 6.5" Super AMOLED, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 4000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, Nero: 250,67 Euro (379 Euro)

Samsung Smartphone Galaxy S20 FE, Display 6.5" Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, (2020), Bianco (Cloud White): 479,99 Euro (669 Euro)

La maggior parte dei succitati smartphone sono venduti a tale prezzo da rivenditori terzi, ma è sempre la società di Jeff Bezos a occuparsi della spedizione e della consegna al cliente. Di conseguenza, per ognuno dei modelli in questione è garantita la consegna senza costi aggiuntivi per utenti iscritti al piano Prime, solamente con alcuni possibili ritardi nella consegna a causa della mancanza di unità nei magazzini. Non essendo presente una data di conclusione di queste offerte, consigliamo di concludere l’acquisto in fretta se siete interessati.

Nel mentre, da MediaWorld stanno per concludersi i Mega Sconti, di cui abbiamo segnalato cinque offerte imperdibili su TV, PC e smartphone.