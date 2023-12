Amazon sconta di oltre 450 euro un TV Samsung OLED 2023: c'è un altro TV in omaggio

Non ci sono solamente sconti Amazon su monitor da gaming Samsung in questo periodo natalizio. Infatti, il noto portale e-commerce sta lanciando diverse iniziative promozionali in tal senso, tra cui rientra quella legata a un televisore OLED 2023 di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Samsung QE65S95CATXZT viene adesso proposto a un costo pari a 2.344,10 euro. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il prezzo consigliato del televisore risulterebbe di 2.809,99 euro. Di mezzo c'è insomma un possibile risparmio di base del 17%, ovvero a calcoli fatti lo sconto è di 465,89 euro.

Non è però finita qui, in quanto, come si apprende da un'apposita pagina Amazon, fino al 14 gennaio 2024 sarà possibile, a fronte dell'acquisto del televisore, ottenere in omaggio un TV The Frame 32" e la cornice Teak. Insomma, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung QE65S95CATXZT, quest'ultima include un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K. Non mancano per il resto tutte le funzioni smart del caso, ma per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Samsung.