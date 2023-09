Amazon sconta del 48% gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Andando oltre alle offerte Amazon sugli SSD esterni SanDisk e Samsung, vale la pena soffermarsi su altre iniziative promozionali lanciate dal ben noto store e-commerce in ambito Tech. Infatti, tra i vari sconti, c'è una possibilità che potrebbe interessarvi relativamente agli auricolari low cost Xiaomi Redmi Buds 4 Lite.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 18,09 euro mediante rivenditori. Da Amazon Italia si apprende che il costo consigliato degli auricolari usualmente sarebbe di 34,99 euro.

Di mezzo c'è insomma un possibile risparmio del 48%, quindi a calcoli fatti lo sconto è di 16,90 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di auricolari wireless che non costino troppo. In ogni caso, ciò a cui si fa riferimento è un prodotto che supporta il Bluetooth 5.3 e dispone di un driver dinamico da 12mm.

Per il resto, se vi interessa approfondire al meglio il prodotto in offerta su Amazon, potreste voler magari dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi. In quest'ultimo, infatti, si scende ulteriormente nel dettaglio in merito a tutte le caratteristiche relative agli auricolari Redmi Buds 4 Lite.