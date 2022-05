Amazon sconta fino al 50% gli Echo Dot ed Echo Show: prezzi da 27,99 Euro

A poche ore dalla pubblicazione della nostra notizia in cui abbiamo parlato degli sconti Amazon sui notebook da gaming MSI, torniamo sulla piattaforma di Jeff Bezos che in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti su Echo Dot ed Echo Show, ovvero gli smart speaker basati su Alexa.

Di seguito la lista degli sconti:

Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro (59,99 Euro)

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 27,99 Euro (49,99 Euro)

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 48,99 Euro (84,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, ed Amazon dà anche la possibilità di associare il dispositivo all'account personale per semplificare la configurazione. E' disponibile anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon: nel caso di Echo Dot le mensilità sono cinque da 6 Euro, mentre per Echo Show 5 almeno al momento non sembra essere disponibile.

Chiaramente, i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.