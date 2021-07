Amazon sconta di oltre 500 Euro un TV LG OLED del 2021 da 48 pollici

Dopo aver parlato ieri dello sconto sul TV LG OLED C1, Amazon quest'oggi torna alla carica con una nuova promozione molto interessante proposta su un altro televisore a marchio LG. Si tratta di un modello da 48 pollici, anch'esso con pannello OLED e lanciato nei negozi nel 2021.

Di seguito il modello scontato:

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 994 Euro (1499 Euro)

Il prezzo è estremamente interessante e si traduce in un risparmio di 505 Euro rispetto a quello di listino. Amazon garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi entro mercoledì 21 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime 20 ore e 7 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Come avvenuto anche in altre circostanze, anche in questo caso è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 1 o 2 anni al prezzo di 46,99 e 69,39 Euro rispettivamente. Non è disponibile il pagamento a rate di Amazon, ma è possibile effettuare quello a rate a tasso zero di Cofidis scegliendolo direttamente al check out e scegliendo le impostazioni preferite.