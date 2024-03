Amazon sconta di 559 euro uno Smart TV OLED 4K di Samsung 2023

Dopo aver trattato l'offerta su un Android TV di Panasonic, passiamo ora a illustrare un'importante promozione tech offerta dal popolare store online Amazon: uno sconto sostanzioso su uno Smart TV OLED di Samsung.

Questo modello da 65 pollici con risoluzione 4K potrebbe essere un buon acquisto per chi è in cerca di un televisore smart di grandi dimensioni dotato di tutte le funzioni più innovative del settore. Per maggiori informazioni circa le specifiche complete, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Samsung.

Uno degli aspetti positivi di questa offerta è che il televisore viene spedito direttamente da Amazon, eliminando così la necessità di passare attraverso rivenditori terzi. Ciò garantisce anche una maggiore velocità di consegna.

Infine, se siete alla ricerca di alternative più economiche, potreste prendere in considerazione anche l'offerta Amazon su un TV Hisense, anch'esso da 65 pollici, disponibile a un prezzo di 499 euro. Il brand coinvolto è Official Partner di UEFA EURO 2024. Per scoprire ulteriori offerte e promozioni interessanti, visitate la nostra scheda dedicata ai Volantini.