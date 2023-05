Amazon sconta del 60% gli auricolari True Wireless OPPO Enco Buds2

Andando oltre allo sconto Amazon su un Mac mini, vale la pena soffermarsi anche su ulteriori offerte lanciate in ambito Tech da parte del noto portale e-commerce. Infatti, contestualmente a quest'ultimo è stato avviato, ad esempio, uno sconto non di poco conto sugli auricolari True Wireless OPPO Enco Buds2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto contestualmente alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il prodotto viene ora venduto a un costo pari a 19,99 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web di Amazon Italia, precedentemente il prezzo era di 49,99 euro, dunque di mezzo c'è un'importante possibile risparmio del 60%.

Non serve infatti effettuare chissà quale calcolo per comprendere che ciò a cui si fa riferimento è uno sconto di 30 euro. Ad attirare l'attenzione è però più che altro il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 20 euro, cosa che potrebbe fare gola a un buon numero di utenti. Questo anche considerando che non si passa per rivenditori, visto che il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Certo, in passato ci sono state altre iniziative promozionali simili, ma chi si è perso quelle occasioni potrebbe vedere l'offerta Amazon come "ghiotta". Per il resto, se avete intenzione di approfondire maggiormente gli auricolari coinvolti, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di OPPO. Infatti, in quest'ultimo si scende nel dettaglio delle specifiche.