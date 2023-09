Amazon sconta di 70 euro il nuovo Honor 90 Lite: c'è un coupon

Andando oltre all'offerta Amazon su Motorola moto e13, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dal popolare store e-commerce. A tal proposito, potrebbe interessarvi approfondire uno sconto non di poco conto relativo allo smartphone Honor 90 Lite.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il costo del dispositivo risulta ora pari a 249,90 euro tramite rivenditori. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 299,90 euro, quindi di mezzo c'è uno sconto di base di 50 euro.

Non è però finita qui, in quanto lo store e-commerce permette di spuntare la casella "Applica coupon" per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20 euro. Insomma, il possibile risparmio totale è pari a 70 euro (il coupon, che viene applicato al checkout, risulta valido fino al 1 ottobre 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili). Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Questo anche considerando che l'annuncio di Honor 90 Lite in Italia è risalente a luglio 2023, dunque si fa riferimento a uno smartphone di recente uscita. Per il resto, se vi interessa approfondire maggiormente la scheda tecnica del dispositivo, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Honor.