Amazon sconta di 70 euro un mouse da gaming wireless Logitech

Non c'è solamente lo sconto Amazon su Xiaomi Smart Band 8 a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, sul noto portale e-commerce è stata lanciata, ad esempio, anche un'offerta potenzialmente intrigante su un mouse da gaming wireless di Logitech.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Logitech G PRO X SUPERLIGHT viene adesso proposto a un prezzo pari a 94,99 euro. Stando a quanto si può leggere direttamente su Amazon Italia, generalmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 164,99 euro.

Questo significa che, a calcoli fatti, c'è di mezzo un possibile risparmio di 70 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di una periferica di questo tipo per la sua postazione PC. D'altronde, in determinati contesti avere un mouse da gaming wireless potrebbe effettivamente fare comodo.

In ogni caso, la periferica coinvolta dispone di un sensore HERO 25K e offre un tracciamento da 25.600 DPI. Il peso del mouse è di appena 63 grammi e Amazon indica che si tratta di un prodotto "progettato ‎per eSport". In ogni caso, per maggiori dettagli in merito a quanto proposto da questo modello, potreste magari voler consultare direttamente il portale ufficiale di Logitech.