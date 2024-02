Amazon sconta di oltre 700 euro uno Smart TV QD-OLED Sony: minimo storico

Non ci sono solamente offerte Amazon su TV LG a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia in questo periodo. Infatti, il popolare negozio e-commerce sta proponendo molte altre possibilità in tal senso, tra cui si fa notare uno sconto non di poco conto su uno Smart TV QD-OLED di Sony.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA XR-55A95L viene adesso proposto a un prezzo pari a 2.583 euro. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 3.299 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 22%.

Più precisamente, a conti fatti si tratta di uno sconto di 716 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione, considerando anche che si fa riferimento al minimo storico. Inoltre, va detto che il televisore coinvolto è approdato sul mercato nel 2023, quindi non troppo tempo fa, nonché che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Tuttavia, al momento in cui scriviamo le unità disponibili non sono poi molte.

Guardando alla scheda tecnica di Sony BRAVIA XR-55A95L, quest'ultima include un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K. Per il resto, risultano immancabili le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma per ulteriori dettagli vi rimandiamo direttamente a quanto indicato sul portale ufficiale di Sony.