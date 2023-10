Amazon sconta sotto i 730 euro un notebook RTX 3050 per i clienti Prime

Dopo aver trattato l'offerta Amazon su un TV Sony BRAVIA, vale la pena tornare a fare riferimento all'iniziativa Feste delle Offerte Prime 2023. Infatti, nel contesto di quest'ultima è stato lanciato anche uno sconto non di poco conto su un notebook da gaming che dispone di una GPU RTX 3050.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il modello HP Gaming Victus 15-fa0036sl viene adesso venduto a un costo di 729,99 euro per gli abbonati ad Amazon Prime (d'altronde, come si evince dal nome stesso dell'iniziativa attiva fino all'11 ottobre 2023, questo è il requisito chiave per poter usufruire delle promozioni).

Da Amazon Italia si apprende che il prezzo più basso recente sulla piattaforma e-commerce negli ultimi 30 giorni era stato di 899,99 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook che non costi troppo, considerando anche che si fa riferimento a un modello in esclusiva Amazon.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di HP Gaming Victus 15-fa0036sl, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6 dedicata, troviamo un processore Intel Core i5-12450H. Ci sono poi 16GB di RAM e 512GB di SSD, mentre il pannello da 15,6 pollici dispone di una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il sistema operativo è Windows 11.