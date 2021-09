Amazon sconta un'alternativa al Dyson del 38%: grande richiesta per l'offerta

Dopo aver trattato alcune promozioni legate a smartwatch, torniamo ad approfondire le offerte tech disponibili su Amazon. Infatti, c'è uno sconto relativo a un aspirapolvere economico.

Più precisamente, il modello IAB Aspirapolvere Senza Fili viene proposto a 99,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il prezzo era fissato a 159,99 euro. In parole povere, lo sconto è del 38%, ovvero di 60 euro. Non male, considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro.

In ogni caso, si tratta di un'offerta lampo, quindi rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Tra l'altro, a quanto pare lo sconto ha attirato l'attenzione di non poche persone, in quanto già al momento in cui scriviamo la richiesta è arrivata al 65%. Inoltre, Amazon indica che è il prodotto è il più venduto in una delle categorie associate all'aspirapolvere. Insomma, considerate il fatto che la promozione potrebbe terminare prima del previsto.

In ogni caso, giusto per citare qualche caratteristica del prodotto, dovete sapere che l'autonomia stimata è di 50 minuti e il design dell'aspirapolvere senza fili è 4-in-1. Si tratta, in parole povere, di una sorta di alternativa low cost ai classici Dyson. Certo, come indicato anche in alcune recensioni lasciate dagli utenti su Amazon, non aspettatevi una qualità realmente paragonabile in tutto e per tutto, vista anche la differenza di prezzo, ma non sono in pochi coloro che si sono trovati bene con questo modello.