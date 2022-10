Amazon sconta ad appena 384 euro lo smartphone Google Pixel 6a

Al netto degli sconti Amazon su robot aspirapolvere Neato, torniamo ad approfondire le promozioni disponibili sul noto portale e-commerce in ambito tech. A tal proposito, si fa notare l'offerta relativa allo smartphone Google Pixel 6a.

Infatti, quest'ultimo viene ora venduto ad appena 384,93 euro su Amazon tramite rivenditori (nella colorazione Charcoal). Dalla versione nostrana del portale ufficiale legato all'azienda di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il costo del dispositivo era di 459 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 16%. In parole povere, un rapido calcolo porta a comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 74,07 euro.

Potrebbe trattarsi di un'occasione non di poco conto per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un dispositivo che integra il processore proprietario Google Tensor, che mira al top del mondo smartphone. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento alla nostra recensione di Google Pixel 6a (uscita a luglio 2022).

Per il resto, approfondendo gli altri prezzi a cui viene proposto online il dispositivo, abbiamo notato che Google Pixel 6a viene venduto a 459 euro sul Google Store. Il prodotto verrebbe poi proposto a 438 euro da MediaWorld, ma non risulta disponibile al momento in cui scriviamo. Non siamo invece riusciti a scovare lo smartphone sul sito Web di Unieuro.