Amazon sconta Apple AirTag mandando il prodotto al top dei Bestseller

Andando oltre alle offerte Amazon su dispositivi Xiaomi, vale la pena scendere maggiormente nel dettaglio in merito alle iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dal popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha avviato anche uno sconto non di poco conto su Apple AirTag.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il prodotto viene adesso proposto a un prezzo pari a 29 euro. Stando a quanto si apprende dal portale ufficiale di Amazon Italia, usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 39 euro.

In parole povere, di mezzo c'è un possibile risparmio del 26%. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il fatto che non si passa per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon Italia.

Non sembra insomma essere un caso che la classifica dei Bestseller in Elettronica di Amazon veda in testa proprio questo prodotto, al momento in cui scriviamo. Per il resto, se vi interessa approfondire ciò a cui si fa riferimento, potrebbe risultare di vostro gradimento consultare la nostra recensione di Apple AirTag (uscita nel 2021), in cui siamo scesi maggiormente nel dettaglio in merito a quanto offerto dal dispositivo della società di Cupertino.

