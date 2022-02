Amazon sconta Apple Watch SE 2021: in offerta tutte le varianti per 7 giorni

Mentre continuano gli HP Days di Unieuro, Amazon in giornata odierna propone anche una serie di sconti molto interessanti sugli Apple Watch SE 2021, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Apple Watch SE in sconto su Amazon

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia - Regular: 299 Euro (339 Euro)

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia - Regular: 269 Euro (309 Euro)

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 40 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 319 Euro (359 Euro)

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 40 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia - Regular: 319 Euro (359 Euro)

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 319 Euro (359 Euro)

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 40 mm in alluminio color oro con Sport Loop giallo Maya/bianco: 319 Euro (359 Euro)

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 44 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 349 Euro (389 Euro)

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 44 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia - Regular: 349 Euro (389 Euro)

Come dicevamo poco sopra, le offerte saranno disponibili per i prossimi sette giorni. Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.