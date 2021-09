Amazon sconta auricolari e smartwatch Huawei, fino al 47% in meno

Assieme agli ancora attivi sconti su smart TV Sony 4K DVB-T2 al prezzo minimo storico, su Amazon in questo lunedì che ci avvicina alla fine di settembre 2021 troviamo anche diversi auricolari e smartwatch Huawei in offerta, con tagli fino al 47% sul prezzo di listino. Vediamo assieme quali sono i dispositivi interessati.

Sconti Amazon su smartwatch e auricolari Huawei

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all’Acqua, Amber Sunrise: 39 Euro

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black: 69 Euro

HUAWEI WATCH FIT ELEGANT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Frosty White: 89 Euro

HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Carbon Black: 59 Euro

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Carbon Black: 99 Euro

Huawei FreeBuds 4 Auricolari con Design Open-Fit Wireless Bluetooth, Adattatore AP52, Cancellazione del Rumore Attiva Ibrida, Triplo Microfono, Connessione Audio Intelligente, Silver Frost: 109 Euro

Questi dispositivi prodotti dalla società di Shenzhen risultano tutti venduti e spediti da Amazon, perciò dispongono della consegna gratuita anche in un giorno per coloro che sono iscritti a Prime e, nel caso degli Huawei FreeBuds 4, è possibile anche effettuare l’acquisto con pagamento a rate Tasso Zero grazie a Cofidis.

Come se non bastasse, notiamo che gli auricolari Huawei FreeBuds 4i e FreeBuds 4, assieme a Huawei Band 6 e Huawei Watch Fit Elegant, sono tutti disponibili al prezzo minimo storico registrato sul portale e-commerce più famoso al mondo. Insomma, sono proprio sconti imperdibili!

Tra le altre promozioni del momento abbiamo anche segnalato le “Offerte Inaspettate” Amazon, con sconti su SSD e molto altro.