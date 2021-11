Amazon sconta a buon prezzo un Android TV di Sony uscito nel 2021

Mentre "impazza" il vero Black Friday su Amazon, le offerte sul noto portale e-commerce si moltiplicano, andando anche oltre al venerdì nero. In questo contesto, è stata lanciata una promozione relativa a un Android TV di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony BRAVIA KD-32W800 viene proposto a un prezzo pari a 387,83 euro su Amazon Italia. Non si passa per rivenditori, in quanto si tratta di un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon. In ogni caso, dal portale ufficiale nostrano legato alla società di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il costo del televisore era di 449 euro. In parole povere, è attivo uno sconto del 14%, ovvero di 61,17 euro.

Potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per un certo tipo di utente, tenendo bene a mente il fatto che si fa riferimento a un modello uscito nel 2021, quindi a un prodotto relativamente recente. Per quel che riguarda le principali caratteristiche tecniche di Sony BRAVIA KD-32W800, troviamo un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), il sistema operativo Android e ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente a questo specifico modello da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld venderebbe il televisore a 311,22 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Il modello non è attualmente acquistabile nemmeno da Unieuro, dove verrebbe venduto a 387 euro (con 5% di sconto extra in carrello). Insomma, la promozione lanciata da Amazon potrebbe effettivamente rivelarsi interessante per chi sta cercando un televisore di questo tipo.