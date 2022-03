Amazon sconta un decoder DVB-T2 Nokia del 23% in vista dello switch off

Marzo 2022 è un mese di importanti novità per il digitale terrestre, visto che è avvenuto lo switch off all'MPEG-4 (anche se c'è un periodo di transizione). Non sono dunque in pochi a volersi preparare allo "step finale", ergo allo switch off al DVB-T2 che arriverà più in là. In questo contesto, arriva uno sconto di Amazon su un decoder di Nokia.

Infatti, il prodotto viene ora proposto a un prezzo di 38,70 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può apprendere dal sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 49,99 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 23%: non male in un periodo in cui un buon numero di persone è alla ricerca di un decoder DVB-T2 da affiancare al proprio "caro vecchio" televisore che purtroppo non supporta questo standard.

Si tratta in ogni caso di un prodotto facile da configurare (il collegamento al TV può avvenire mediante cavo HDMI o AV), che permette di prendere visione in alta definizione o definizione standard dei classici canali TV gratuiti. Il tutto chiaramente mediante antenna per il digitale terrestre. Non manca tra l'altro una porta USB per collegare eventualmente al decoder chiavette USB o simili e vedere in questo modo foto e video personali sul TV.

In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico decoder né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Per il resto, tenete bene a mente che con il digitale terrestre possono sempre sorgere varie problematiche, in quanto sono in gioco miriadi di variabili (soprattutto in un periodo di cambiamenti come quello relativo allo switch off al DVB-T2). Per intenderci, già solamente lo switch off all'MPEG-4 sta comportando grattacapi ad alcuni utenti, mentre altri stanno riuscendo tranquillamente a guardare tutti i canali TV senza problemi. Insomma, bisogna sempre approfondire i singoli casi.