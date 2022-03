Amazon sconta un decoder DVB-T3? Fate attenzione allo standard

Stavamo semplicemente consultando la classica sezione delle Offerte di Oggi di Amazon Italia, quando, arrivati alla terza pagina, ci siamo imbattuti in una strana proposta: un decoder "DVB-T3" a prezzo scontato. Sì, avete capito bene, purtroppo la questione sembra aver raggiunto anche il popolare portale e-commerce.

Abbiamo già segnalato a più riprese su queste pagine la comparsa di annunci online legati a presunti decoder DVB-T3, ma lo ribadiamo ancora una volta: per il momento lo standard DVB-T3 non esiste. Infatti, lo switch off che sta avvenendo in questo periodo è legato al DVB-T2, quindi non è chiaro a quale fantomatico standard facciano riferimento i rivenditori che provano a vendere dispositivi "DVB-T3".

La situazione purtroppo non è delle migliori da tempo: per intenderci, i nostri primi avvistamenti di decoder DVB-T3 risalgono a giugno 2021. Finora avevamo visto "bollini DVB-T3" principalmente su portali di terze parti relativamente poco conosciuti, ma ora a quanto pare qualcuno sta cercando di usare questa "tecnica" anche su Amazon Italia. Infatti, come potete vedere negli screenshot in allegato, nonché nella pagina legata al prodotto su Amazon (potete fare riferimento a Wayback Machine, nel caso l'annuncio venga rimosso), nella foto in evidenza stampato sul decoder c'è proprio un "bollino DVB-T3".

Poi, però, nel testo dell'annuncio in sé c'è scritto DVB-T2, ovvero lo standard corretto. Effettuando una ricerca tramite l'apposita sezione di Amazon, apprendiamo che il produttore ha chiamato il modello "DVB T3-265-10BIT". Non mancano recensioni di clienti che definiscono il tutto una "trovata commerciale", ribadendo ulteriormente che il DVB-T3 non esiste per ora. Insomma, è bene prestare attenzione.

In ogni caso, non ci aspettavamo di trovare un prodotto simile "in bella vista" tra le offerte giornaliere di Amazon, così come risulta un po' "controverso" il fatto che alcuni rivenditori stiano utilizzando "bollini DVB-T3" riferendosi, a quanto pare, al nome del modello del decoder e non allo standard supportato dal prodotto. Per il resto, una semplice ricerca "dvb-t3" su Amazon mostra purtroppo che sul portale e-commerce esistono anche altri prodotti di questo tipo, nonostante in quei casi non ci siano "bollini DVB-T3". Al netto di questo, non è chiaro il motivo dietro a tutto ciò, ma tra le recensioni di Amazon qualcuno ipotizza che si stia cercando di far passare questi dispositivi come "più avanzati" rispetto al DVB-T2.