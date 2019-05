Amazon sconta Echo Dot, Fire TV Stick ed Echo fino al 33%

Interessante offerta lanciata da Amazon ed incentrata sui dispositivi proprietari. Il colosso di Jeff Bezos sconta infatti due smart speaker ed il dongle per la televisione più famoso, nonchè uno dei più apprezzati da parte degli utenti.

Partendo dagli smart speaker, l'Echo Dot di terza generazione può essere portato a casa a 39,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 59,99 Euro, per un risparmio netto di 20 Euro. Si tratta dell'altoparlante intelligente basato su Alexa di fascia più bassa, ma che include comunque tutte le funzionalità tipiche dell'assistente vocale, tra cui le Skills e la routine.

E' disponibile a prezzo ribassato, del 20%, anche Amazon Echo di seconda generazione. In questo caso si parla dell'altoparlante intelligente di media gamma, con speaker più grandi che garantiscono una potenza di ascolto maggiore. Il prezzo è di 79,99 Euro rispetto ai 99,99 Euro di listino, ma la disponibilità è garantita solo per il 9 Maggio.

Infine, in offerta troviamo anche la Amazon Fire TV Stick, il dongle che trasforma una tv tradizionale in una smart tv semplicemente agganciandolo all'ingresso HDMI. La Basic Edition, con telecomando standard senza comandi vocali, può essere acquistata a 29,99 Euro, 10 Euro in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino.

Su tutti i prodotti è garantita la consegna e spedizione tramite il servizio Prime, per coloro che sono abbonati.