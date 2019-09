Amazon sconta Echo Dot ed un moniitor HP da 27 pollici

Anche durante l'IFA di Berlino, continuano su Amazon le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi la piattaforma di e-commerce più popolare al mondo propone due interessante offerte su un monitor HP da 27 pollici e su Echo Dot.

Lo sconto sul monitor HP sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 4 Settembre. Per le prossime otto ore sarà possibile acquistare a 129,99 Euro il monitor HP 27FH 4H37AA da 27 pollici, dotato di tecnologia AMD FreeSync e display IPS Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel. Lo schermo è anche antiriflesso e consente di godere di tutti i contenuti indipendentemente dalle condizioni di luce, dal momento che la superficie non riflettente riduce il riverbero dei raggi solari.

Lo schermo è anche dotato di un supporto inclinabile ed altezza regolabile che passa da -5° a +25°, ma si può anche regolare in altezza.

E' disponibile in offerta anche Echo Dot di terza generazione, l'altoparlante intelligente basato sull'assistente personale di Amazon Alexa, che passa da 59,99 a 39,99 euro, per un risparmio di 20 Euro. Quest'ultima offerta sarà disponibile fino al 9 Settembre, nell'ambito dell'iniziativa promozionale "Riparti alla Grande" di Amazon. Acquistando due Echo Dot, inoltre, Amazon garantisce anche un risparmio di 10 Euro aggiuntivo, che sarà applicato al pagamento.