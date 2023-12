Amazon sconta gli Echo per Natale: sconti fino al 65% su tanti modelli

In vista del Natale, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di smart speaker della gamma Echo, che possono essere acquistati a prezzi ridotti con offerte che consentono di scontare fino al 65% rispetto ai prezzo di listino imposti da Amazon. Vediamo di quali si tratta.

Di seguito i modelli in offerta:

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite: 24 Euro

| Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite: 24 Euro Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite: 19 Euro

| Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite: 19 Euro Echo Show 5 (3ª generazione) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Antracite: 59 Euro

| Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Antracite: 59 Euro Echo Dot con orologio (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con orologio e Alexa | Azzurro tenue: 44,99 Euro

| Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con orologio e Alexa | Azzurro tenue: 44,99 Euro Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite: 85,99 Euro

Su tutti i modelli la consegna, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, è garantita a stretto giro di orologio e già per Natale. Tramite la scheda prodotto è possibile associare il proprio account Amazon direttamente agli Echo, per facilitare la configurazione.