Amazon sconta l'ecosistema Xiaomi per il Black Friday: c'è anche Mi Band 6 NFC

Non ci sono solo gli sconti Xiaomi sui POCO in questo Black Friday 2021. L'e-commerce infatti propone anche una serie di offerte molto interessanti sui dispositivi dell'ecosistema del marchio cinese, tra cui troviamo un'interessante promozione su Mi Band 6 NFC.

Sconti Xiaomi su Amazon per il Black Friday 2021

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, Lampada per monitor, Correzione automatica della luminosità, Installazione facile, Senza cavi, Ricarica USB, Nero, Versione Italiana: 37,99 Euro

Monitor Light Bar, Lampada per monitor, Correzione automatica della luminosità, Installazione facile, Senza cavi, Ricarica USB, Nero, Versione Italiana: 37,99 Euro Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale: 19,99 Euro

Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale: 19,99 Euro Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini , Aspirapolvere Portatile Mini Senza Fili, 2 Livelli di Potenza, Fino a 30 Minuti di Durata, Filtro HEPA Lavabile, 2 Ugelli di Aspirazione, Bianco, Versione Italiana: 37,99 Euro

, Aspirapolvere Portatile Mini Senza Fili, 2 Livelli di Potenza, Fino a 30 Minuti di Durata, Filtro HEPA Lavabile, 2 Ugelli di Aspirazione, Bianco, Versione Italiana: 37,99 Euro Xiaomi Redmi Smart Band Pro , Orologio Smart Redmi, Schermo AMOLED da 1.47", Resistente all'acqua, Batteria 200 mAh, Monitoraggio Salute, Versione Italiana, L: 39,99 Euro

, Orologio Smart Redmi, Schermo AMOLED da 1.47", Resistente all'acqua, Batteria 200 mAh, Monitoraggio Salute, Versione Italiana, L: 39,99 Euro Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC , Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56'', Resistente all'Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana: 40,84 Euro

, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56'', Resistente all'Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana: 40,84 Euro Xiaomi Mi Air Purifier 3C Purificatore d'Aria, Filtro HEPA, Area di copertura 106m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home, Display LED, Bianco, Versione italiana: 89,99 Euro

Purificatore d'Aria, Filtro HEPA, Area di copertura 106m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home, Display LED, Bianco, Versione italiana: 89,99 Euro Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 , Asciugacapelli, Asciugatura Rapida, Design Compatto e Portatile, Controllo della Temperatura Smart, Doppia potenza, Bianco, Versione Italiana: 29,99 Euro

, Asciugacapelli, Asciugatura Rapida, Design Compatto e Portatile, Controllo della Temperatura Smart, Doppia potenza, Bianco, Versione Italiana: 29,99 Euro XIAOMI Redmi Buds 3 Pro Auricolari Bluetooth 5.2, Carica Wireless, Fino a 28 ore di Batteria, Connessione Dual Device, Sistema ANC di Cancellazione del Rumore, Graphite Black: 52,99 Euro

Auricolari Bluetooth 5.2, Carica Wireless, Fino a 28 ore di Batteria, Connessione Dual Device, Sistema ANC di Cancellazione del Rumore, Graphite Black: 52,99 Euro Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (16W), Altoparlante Portatile con Connessione Bluetooth, Black, Versione Italiana: 36,99 Euro

Le promozioni in questione saranno disponibili per i prossimo quattro giorni, quindi fino al 29 Novembre 2021. Come sempre però consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto la disponibilità potrebbe essere limitata per alcuni dispositivi.