Amazon sconta hard disk, SSD e schede di memoria: un modello WD al minimo storico

Oggi abbiamo visto come Amazon proponga sconti su iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e AirPods Pro, ma non ci si ferma a questo punto. Il colosso dell’e-commerce in questi giorni propone alcune offerte esclusive su HDD, SSD e schede di memoria di marchi come SanDisk, Seagate e Western Digital, tra cui un prodotto al prezzo minimo storico.

Sconti Amazon su HDD, SSD e memorie SanDisk, Seagate e WD

WD 500GB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio: 84,99 Euro

SanDisk Extreme Pro CompactFlash Scheda di Memoria 64 GB, 160 MB/s: 71,99 Euro

Seagate Expansion Portable , Unità Disco Esterna Portatile da 2 TB, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac, 2 Anni di Servizi Rescue (STEA2000400): 62,19 Euro

Seagate Game Drive for PS4 , 2 TB, Hard disk esterno, Compatibile con PS4 e PS5 (STGD2000200): 76,30 Euro

Seagate Basic, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile - USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili (STJL2000400): 55,50 Euro

Segnaliamo innanzitutto alcuni dettagli: i primi due prodotti citati risultano scontati a tali cifre solamente fino alle 23:59 di domenica 26 settembre 2021 e, tra di essi, l’SSD portatile Western Digital è proposto al prezzo più basso di sempre.

Chiarito ciò, notiamo come a occuparsi della spedizione sia sempre Amazon, mentre troviamo rivenditori di terze parti nel caso dei tre dispositivi Seagate, per i quali consigliamo di controllare l’affidabilità sul sito di e-commerce prima di procedere con l’acquisto. La consegna viene sempre proposta senza costi aggiuntivi anche in un giorno e, nel caso dell’SSD Western Digital, è possibile effettuare il pagamento in 5 rate mensili Tasso Zero.

In questo periodo la società statunitense include tra le promozioni del momento anche 5 computer portatili ASUS al prezzo più basso di sempre.