Amazon sconta in modo importante un TV ULED 2023 di Hisense: c'è il cashback

Non ci sono solamente gli sconti Amazon sugli Echo a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia sul popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha avviato un ampio numero di iniziative in ambito Tech, tra cui c'è un'offerta su un televisore ULED 2023 di Hisense.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, ora il modello Hisense 55U62KQ viene proposto a un prezzo pari a 598,99 euro. Dal sito Web ufficiale di Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato sarebbe di 699 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio di base del 14%. A conti fatti, si fa riferimento a uno sconto di 100,01 euro.

Non è però finita qui, visto che direttamente nel contesto dell'annuncio Amazon compare la scritta "Richiedi fino a 100 euro di rimborso", così come scorrendo le immagini del prodotto viene messa maggiormente in mostra l'iniziativa attiva fino al 1 novembre 2023. È però mediante l'apposita pagina Amazon dell'iniziativa che potete approfondire tutti i dettagli del caso, visto che c'è comunque una procedura da seguire. Capite bene, in ogni caso, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche si fa riferimento a un modello di recente approdo sul mercato.

Per il resto, per quel che riguarda la scheda tecnica di Hisense 55U62KQ, quest'ultima include un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Non mancano tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da una soluzione VIDAA. Per maggiori dettagli, però, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Hisense, da cui si apprende tra l'altro che il rimborso per questo modello sarebbe di 50 euro.