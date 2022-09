Amazon sconta l'intera linea di Fire TV Stick: prezzi a partire da 19,99 Euro

Mentre sono gli ultimi giorni della promozione Amazon che regala 6 Euro di buono sconto, il colosso di Seattle torna alla carica con una serie di offerte molto interessanti su Fire TV Stick. I dongle per TV infatti possono essere portati a casa a prezzi molto convenienti, a partire da 19,99 Euro. Vediamo la lista.

Sconti Amazon Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 19,99 Euro (29,99 Euro)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro (39,99 Euro)

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 29,99 Euro (59,99 Euro)

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 37,99 Euro (64,99 Euro)

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa: 74,99 Euro (119,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare anche il pagamento a rate in cinque o dodici rate mensili Amazon a costi extra zero ed interessi zero. Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di legare al prodotto il proprio account, per facilitare la configurazione.