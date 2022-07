Amazon sconta l'intera linea di Fire TV Stick per il Prime Day 2022: si parte da 18,99€!

Come ampiamente preannunciato e previsto, a pochissime ore dal via del Prime Day 2022, Amazon ha scontato praticamente tutta la linea di Fire Tv Stick, che parte da 18,99€.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 18,99 Euro (29,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 18,99 Euro (29,99 Euro) Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro (39,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro (39,99 Euro) Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 26,99 Euro (59,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 26,99 Euro (59,99 Euro) Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 36,99 Euro (64,99 Euro)

Nelle schede prodotto Amazon specifica che le promozioni termineranno tra 2 giorni, salvo esaurimento scorte in anticipo. Gli sconti inoltre sono disponibili solo per gli iscritti al programma Prime, analogamente a quelle del Prime Day 2022 che partiranno nella giornata di domani e che beneficeranno a pieno di tutti i vantaggi previsti dal programma di sottoscrizione, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento a rate a tasso zero ed interessi zero. Come sempre in casi come questi, consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.