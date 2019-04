Amazon sconta iPad Pro da 10,5 pollici ed un SSD Samsung da 2TB

Torna anche oggi su queste pagine il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon nel proprio listino. quest'oggi segnaliamo due interessanti promozioni: una su un iPad Pro ed una su un SSD portatile targato Samsung.

Partendo da iPad Pro, si tratta della versione con schermo da 10,5 pollici, WiFi Only e 256 gigabyte di memoria, con sensore per le impronte digitali Touch ID e chip A10X Fusion, che può essere portata a casa a 729 Euro, 80 Euro in meno rispetto agli 809 Euro di listino, per un risparmio del 10% sul prezzo originale.

Il tablet include uno schermo retina da 10,5 pollici con tecnologia ProMotion, TrueTone ed ampia gamma cromatica, fotocamera posteriore da 12 megapixel e frontale FaceTime HD in grado di scattare foto da 7 megapixel, ed audio a quattro altoparlanti, per un'autonomia garantita di massimo 10 ore.

Per quanto riguarda l'SSD portatile, si tratta di una memoria targata Samsung della linea T5, che nella variante da 2 terabyte può essere acquistato a 359 Euro, il 63% in meno rispetto ai 964,99 Euro di listino, che garantiscono un risparmio di 605,99 Euro. L'SSD garantisce una velocità di trasferimento dati di 540 MB/S, fino a 4,9 volte superiore rispetto ad un hard disk esterno meccanico.