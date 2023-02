Amazon sconta a metà prezzo gli auricolari True Wireless OPPO Enco X

Al netto degli sconti Amazon su smartphone OnePlus, vale la pena soffermarsi su altre iniziative promozionali relative al popolare portale e-commerce. Infatti, è stata lanciata un'offerta importante sugli auricolari True Wireless OPPO Enco X.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il prezzo a cui vengono ora proposti gli auricolari è di 89,99 euro. Da quanto si apprende dal noto e-commerce, precedentemente il costo del prodotto era di 179,99 euro. Di mezzo c'è dunque un possibile risparmio del 50%.

Si fa insomma riferimento a uno sconto di 90 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di cuffie True Wireless, pur tenendo a mente che sul mercato sono già disponibili anche le OPPO Enco X2, anche se in quel caso il prezzo ovviamente sale. In ogni caso, il modello messo in sconto da Amazon offre caratteristiche come ricarica wireless, controlli touch e cancellazione del rumore.

Non mancano poi Bluetooth 5.2 e tre microfoni, giusto per citare alcune specifiche. Potreste tuttavia voler dare un'occhiata al portale ufficiale di OPPO per maggiori dettagli sul prodotto. Per il resto, l'offerta di Amazon potrebbe risultare interessante anche per via del fatto che non si passa per rivenditori.