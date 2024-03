Amazon sconta a METÀ PREZZO la tastiera da gaming Logitech G PRO TKL

Se avete trovato interessante l'offerta Amazon sul monitor gaming di MSI, potreste magari reputare intrigante anche un altro sconto in termini di periferiche. È infatti stata lanciata un'iniziativa promozionale riguardante la tastiera da gaming Logitech G PRO TKL.

TASTIERA GAMING LOGITECH in SUPER OFFERTA su AMAZON

Il prodotto viene proposto a un prezzo di 70,99 euro su Amazon Italia. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il prezzo più basso recente era stato di 142,30 euro. Si tratta di uno sconto del 50%, per un possibile risparmio di 71,31 euro. Insomma, metà prezzo.

Se siete alla ricerca di una tastiera da gaming meccanica con switch clicky GX Blue di livello professionale, questa può risultare l'occasione perfetta. Certo, non basta avere una periferica di alto livello per diventare un pro player in ambito eSport, ma questo prodotto potrebbe aiutarvi a migliorare la vostra postazione da gaming.

Se state cercando altre periferiche per il vostro PC, potrebbe interessarvi tenere monitorata la nostra scheda Volantino. È infatti tramite quest'ultima che potete tenere traccia delle iniziative promozionali attive nel contesto della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, attiva fino al 25 marzo 2024. Trovate anche, ad esempio, la nostra selezione dei migliori portatili da gaming in offerta, nonché dei migliori sconti su PC desktop.