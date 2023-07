Amazon sconta il mini ventilatore USB contro il caldo record di Cerbero

In queste giornate estive in cui si continua a fare riferimento all'arrivo del caldo record in Italia (e non solo), nonché in cui i termini "inferno di Caronte" e soprattutto "Cerbero" (leggasi anticiclone africano) non sono poi così inusuali, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'offerta su un mini ventilatore USB.

Infatti, il modello di RATEL viene adesso proposto a un costo pari a 17,99 euro tramite rivenditori mediante la versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, il prezzo consigliato relativamente al prodotto sarebbe di 22,99 euro, dunque di mezzo c'è innanzitutto un possibile risparmio del 22%.

Non è però finita qui, visto che non manca anche la possibilità, spuntando l'apposita casella, di applicare un coupon sconto del 15%. Quest'ultimo, che sarà disponibile almeno fino al 31 luglio 2023 (salvo esaurimento dei coupon disponibili), risulta tra l'altro legato sia alla colorazione Blu che a quella Nera del mini ventilatore USB. Al momento in cui scriviamo, la colorazione Rosa, invece, consente di applicare un coupon sconto del 20% (dunque potrebbe magari interessarvi approfondire anche quest'ultima).

In ogni caso, grazie all'alimentazione tramite USB, nonché a un peso di soli 180 grammi, portare con sé questo mini ventilatore non risulta poi così complicato. Il prodotto viene inoltre descritto come "ultra-silenzioso" e avente un design regolabile in verticale. Insomma, viste le temperature record dell'estate 2023, potrebbe interessarvi approfondire questa tipologia di soluzione.