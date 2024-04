Amazon sconta al MINIMO STORICO un NOTEBOOK GAMING HP con GPU RTX 4070

Non c'è solamente l'offerta Amazon su ASUS Zenfone 10 a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Le promozioni lanciate in questo campo dallo store online non sono infatti poche e tra queste c'è uno sconto importante su un notebook da gaming HP con GPU RTX 4070.

MINIMO STORICO AMAZON su NOTEBOOK GAMING HP con GPU RTX 4070

Il modello HP Victus 16-r0013sl viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.399,99 euro su Amazon. Il prezzo più basso recente degli ultimi 30 giorni era stato di 1.755,60 euro: lo sconto è pari a 355,61 euro (-20%). L'offerta a tempo può insomma fare gola a più di qualcuno, considerando che si tratta del minimo storico.

La scheda tecnica comprende, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070, un processore Intel Core i7-13700H, affiancato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 16,1 pollici ha risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), mentre il sistema operativo è Windows 11. Non manca il supporto al Wi-Fi 6E.

